Motorradkontrollen: Manipulierte Auspuffe, abgefahrene Reifen

Laut Angaben der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurden am vergangenen Wochenende rund 180 Zweiräder überprüft. Dabei stellten die Beamten knapp 20 Ordnungswidrigkeiten fest, die zu Anzeigen gebracht wurden.

Manipulierte Auspuffklappen, abgefahrene Reifen

Dabei entdeckten die Beamten vor allem manipulierte Auspuffklappen, um lautere Geräusche beim Beschleunigen zu erzielen. Außerdem bemängelte die Polizei abgefahrene Reifen.

Motorrad im "Streetfighter Look" sichergestellt

Das Motorrad eines 55-Jährigen aus Ingolstadt musste sogar sichergestellt werden, um es einem Gutachter vorzuführen. Die Um- und Anbauten an der Maschine im sogenannten "Streetfighter Look" - das sind Motorräder, die so hergerichtet sind, dass sie besonders aggressiv wirken - seien so gravierend, dass sie gefährdend für den Straßenverkehr seien, so die Polizei.