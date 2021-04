Motorradkontrolle im Allgäu: Polizei reagiert auf Unfallzahlen

Zwölf erloschene Betriebserlaubnisse, sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen, drei Maschinen, bei denen die Weiterfahrt verboten wurde – insgesamt 26 Verstöße sind die Bilanz der ersten Schwerpunktkontrolle, die das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West heute in der Nähe von Füssen durchgeführt hat. Acht Beamte der Polizeiinspektion Füssen und der "Kontrollgruppe Motorrad" begutachteten zum Saisonauftakt insgesamt 88 Maschinen.

Polizei achtet auf Zustand der Motorräder und Fahrer-Verhalten

Neben Zustand und Ausstattung des Motorrads, also beispielsweise Abnutzung der Reifen oder dem verbauten Zubehör, achteten die Beamten speziell auf das Verhalten der Fahrer, wie etwa Geschwindigkeitsübertretungen oder eine mögliche Alkoholisierung. Im vergangenen Jahr war die Unfallzahl mit Zweirädern landesweit stark angestiegen, so auch im Bereich der Polizeiinspektion Füssen und der Polizeistation Pfronten. Zwar gab es insgesamt 20 Prozent weniger Verkehrsunfälle, gleichzeitig stieg die Zahl der Unfälle mit Zweirädern um 25 Prozent auf 30 Unfälle im Dienststellenbereich. Dabei wurden 29 Personen verletzt, 10 davon schwer. Tödlich verunglückte mit einem Zweirad vergangenes Jahr rund um Füssen niemand.

Schwerpunktkontrollen wegen gestiegener Unfallzahlen

Mit den Schwerpunktkontrollen will die Polizei auf die gestiegene Zweirad-Unfallzahl reagieren. Edmund Martin, Leiter der Polizeiinspektion Füssen, gegenüber dem BR: "Wir wollen jetzt die Zeit nutzen – gerade nach Ostern, in den Mai hinein – verstärkt bei uns im Königswinkel Kontrollen bei Motorrädern zu machen." Unterstützung bekommen die regionalen Polizeibeamten dabei von Beamten der "Kontrollgruppe Motorrad". Diese Einheit mit insgesamt vier Beamtinnen und Beamten ist seit 2018 im Polizeipräsidium in Kempten angesiedelt. Aufgabe ist es, regionale Polizeidienststellen bei Motorradkontrollen fachlich zu unterstützen und zu schulen, auf welche technischen Details die Beamten bei den Kontrollen achten sollten.

Drei schwer verletzte Motorradfahrer am Samstag

Dass die Kontrollen nötig sind, zeigte sich am Samstag im Allgäu. Bei zwei Motorradunfällen wurden drei Menschen schwer verletzt. Ein 26-jähriger Motorradfahrer kam auf der B 308 von der Fahrbahn ab. Nach Polizeiangaben prallte sein Motorrad gegen eine Leitplanke, der Fahrer flog darüber. Der musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Unfall ereignete sich am Jochpass von Bad Hindelang in Richtung Oberjoch. In einer Rechtskurve rutschte ein Motorradfahrer nach Polizeiangaben wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, zur Seite weg und schlitterte über die Gegenfahrbahn. Ein zur gleichen Zeit bergab fahrender Rennradfahrer konnte gerade noch ausweichen, dem dahinter fahrenden Motorradfahrer gelang das nicht mehr. Er überrollte den gestürzten Motorradfahrer und kam dabei auch selbst zu Sturz. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der Jochpass war aufgrund des Unfalls rund eine dreiviertel Stunde gesperrt.

Appell: Vorausschauend fahren

Christian Stark, Leiter der "Kontrollgruppe Motorrad" am Polizeipräsidium Schwaben Süd/West appelliert zum Saisonstart an alle Motorradfahrer, langsam und mit kleineren Touren zu starten und am besten noch vorausschauender zu fahren, als üblich: "Vor allem zum Saisonstart sollten Motorradfahrer auch damit rechnen, dass der andere noch nicht mit ihnen rechnet." Auch die anderen Verkehrsteilnehmer würden gerade die Geschwindigkeit herannahender Motorräder zum Saisonstart unterschätzen.