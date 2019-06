Die Biker beten mit dem Bischof

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat zusammen mit Motorradfahrern aus ganz Deutschland einen Gottesdienst in der St.-Matthäus-Kirche in München gefeiert. Auch Innenminister Joachim Herrmann war dabei auf der Spirit-Tour.

Bedford-Strohm und Herrmann - zwei begeisterte Biker

Unter den Anwesenden auch eine Gruppe von zwölf Motorrad-Pilgern, die seit Mitte Mai auf ihrer Spirit-Tour quer durch Deutschland unterwegs sind. Bedford-Strohm ist der Schirmherr der Apostel, wie sie sich nennen. Er selbst fuhr auf seinem Motorrad zum Gottesdienst.

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kam mit dem Motorrad an und feierte in seiner Motorradkombi mit. Beide bekannten sich als leidenschaftliche Biker. Nach dem Gottesdienst fuhren der Innenminister und der Landesbischof in einem Corso gemeinsam mit den Motorrad-Pilgern in München los. Sie begleiteten die Gruppe auf dem Weg zu ihrer nächsten Etappe, Fürstenfeldbruck. Diesen Sonntag (02.06.) endet die Spirit-Tour im Kleinwalsertal.