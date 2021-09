Motorradfahrer verunglückt auf der B22 bei Speichersdorf tödlich

Tragischer Unfall bei Speichersdorf im Landkreis Bayreuth: Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz ist am Montagnachmittag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, hatte er mit seiner Maschine auf der B22 in Richtung Bayreuth mehrere Fahrzeuge überholt.

Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen

Während des Überholvorgangs sei ein Autofahrer mit seinem Wagen ebenfalls zum Überholen ausgeschert und mit dem Motorrad kollidiert, teilte die Polizei weiter mit. Der Motorradfahrer stürzte. Er starb noch an der Unfallstelle. Ersthelfer hatten vergeblich versucht, den 49-Jährigen wiederzubeleben. Der 44 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die B22 war mehrere Stunden gesperrt.