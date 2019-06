Motorradfahrer verunglückt auf B19 bei Estenfeld tödlich

Laut Polizeipräsidium Unterfranken war der 27-Jährige am Dienstag gegen 15.10 Uhr mit seinem Motorrad auf der B19 in Richtung Maidbronn unterwegs. Ein ihm entgegenkommender Traktorfahrer wollte nach links in die Maidbronner Straße einbiegen.

Motorradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Der Motorradfahrer bremste daraufhin scharf, kam mit seiner Maschine zu Fall und prallte gegen den Traktor. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Sachverständige angefordert, die gemeinsam mit den Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt erste Unfalluntersuchungen vor Ort unternommen hatte.