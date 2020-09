Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Frammersbach

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Frammersbach im Landkreis Main-Spessart starb ein 54-jähriger Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen war der 54-Jährige mit seinem Motorrad von Wiesen im Landkreis Aschaffenburg nach Frammersbach unterwegs.

Motorradfahrer kollidierte mit einem Bus

Während der Fahrt sei er auf ein vor ihm fahrendes Auto geprallt und dadurch offenbar in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er mit einem entgegenkommenden Bus kollidiert und gestürzt. Obwohl der Mann schnell von einem Notarzt versorgt wurde, erlag er noch an der Unfallstelle in Frammersbach seinen schweren Verletzungen. Polizei, Staatsanwaltschaft und ein Sachverständiger ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.