Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Günzburg

Ein 27-jähriger Traktorfahrer fuhr gestern laut Polizei auf der Ingstetter Straße in Breitenthal in nördlicher Richtung, hinter ihm ein weiterer Traktor, den eine 22-jährige Frau fuhr. Außerorts auf halber Strecke Richtung Staatsstraße 2019/Glaserhof wollte der 27-jährige Traktorfahrer nach links in ein Feld abbiegen. Dabei übersah er einen von hinten kommenden 52-jährigen Motorradfahrer, der gerade beide Traktoren überholen wollte. Das Motorrad prallte frontal in die linke Seite des abbiegenden Traktors.

Motorradfahrer stirbt trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen

Obwohl der Rettungsdienst nach Angaben der Polizei sofort nach dem Eintreffen an der Unfallstelle Erste-Hilfe-Maßnahmen einleitete, starb der Motorradfahrer vor Ort an seinen Verletzungen. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.