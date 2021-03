Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf B19 bei Niederwerrn

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B19 zwischen Euerbach und Poppenhausen im Landkreis Schweinfurt ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Motorradfahrer bei einem Überholvorgang mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Der 52-jährige Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Missglücktes Überholmanöver

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Motorradfahrer laut Polizei auf der B19 von Euerbach in Richtung Poppenhausen unterwegs, als er einen vorausfahrenden Pkw überholte. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Die 74-jährige Fahrerin dieses Pkws hat nach Angaben der Polizei einen Schock und leichtere Verletzungen erlitten. Vorsorglich sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden.

Polizei rekonstruiert Unfallhergang

Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt nun zum Unfallhergang. In die Ermittlungen wurde auch ein Sachverständiger eingebunden. Die B19 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.