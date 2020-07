Motorradfahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall bei Lindau

Bei einem Unfall, in den vier Autos und zwei Motorräder verwickelt waren, ist ein 21-jähriger Motorradfahrer gestorben. Auslöser der Kettenreaktion war ein 33-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der B 31 in Fahrtrichtung Lindau unterwegs war und kurz nach dem Diepoldsbergtunnel aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam.

Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen

Dabei streifte er ein entgegenkommendes Auto. Der Fahrer des nachfolgenden Motorrades erkannte die Gefahr noch rechtzeitig und konnte einen Aufprall verhindern. Der Fahrer eines weiteren Motorrad schaffte das nicht mehr und prallte frontal mit dem Unfallverursacher zusammen.

Unfallverursacher schwer verletzt

Der 21-jährige Kradfahrer wurde dadurch so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden jeweils schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des gestreiften Motorrades kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die B 31 war mehrere Stunden total gesperrt. An der Unfallstelle waren Rettungsdienste aus Bayern, Baden Württemberg und der Schweiz im Einsatz.