Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß nahe Berching

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist nahe Berching im Landkreis Neumarkt ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Autofahrer am späten Samstagnachmittag auf die Fahrspur des Motorradfahrers geraten. Das teilte die Polizei in Neumarkt mit.

Unfall in langer Rechtskurve

Der 22-Jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Regensburg war von Holnstein in Richtung Freihausen gefahren. Der Unfall passierte in einer lang gezogenen Rechtskurve. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der 60-Jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hat zur Unterstützung der Ermittlungen der Polizeiinspektion Neumarkt ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Zwei Schwerverletzte auch auf der B299

Auch auf der B299 bei Mitterteich ereignete sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall. Dort wurden zwei Frauen bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Eine 61-Jährige war der Polizei zufolge mit ihrem Auto auf die linke Fahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Die 40 Jahre alte Beifahrerin dieses Autos wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste erst das Dach des Autos aufschneiden, um die Verletzte bergen zu können. Der Fahrer des anderen Wagens wurde nur leicht verletzt. Auch die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen.