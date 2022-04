Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß im Kreis Bayreuth

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug ist am Samstagmorgen bei Warmensteinach im Landkreis Bayreuth ein 46 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilt, hat der Biker in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und geriet in den Gegenverkehr.

Kollision mit Kleintransporter

Dort sei er dann mit einem Kleintransporter kollidiert. Der 46-Jährige Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land werden bei der umfangreichen Unfallaufnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth von einem Sachverständigen unterstützt. Die Kreisstraße BT9 musste an der Unfallstelle gesperrt werden.