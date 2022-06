Motorradfahrer stirbt auf Flucht vor der Polizei

Auf der A93 bei Windischeschenbach in der Oberpfalz ist am Donnerstagabend (16.06.2022) ein Motorradfahrer bei der Flucht vor der Polizei tödlich verunglückt.

Zu schnell auf der Autobahn

Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Freitagmorgen mitteilte, war der 36 Jahre alte Biker aus Niederbayern auf der A93 in Richtung Hof unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Weiden-Süd überholte er mit deutlich höherer Geschwindigkeit als der dort erlaubten 120 km/h eine zivile Polizeistreife. Als diese den Mann mit Anhaltesignalen stoppen und kontrollieren wollte, beschleunigte er und versuchte, davonzufahren.

Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg

Bei Windischeschenbach verlor er laut Polizei dann die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch einen Notarzt, der zufällig vorbeikam, starb der Motorradfahrer noch am Unfallort.

Zeugen sollen sich melden

Die Ein- und Ausfahrt der Anschlussstelle Windischeschenbach in Richtung Hof musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall laufen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Auch ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab bittet unterdessen eventuelle Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder gefährdet wurden, sich zu melden.