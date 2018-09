Motorradfahrer rast gegen Kapelle und stirbt

Mit seinem Motorrad ist gestern kurz vor 17 Uhr ein 22-Jähriger bei Ursensollen (Lkr. Amberg-Sulzbach) gegen eine Kapelle gerast und gestorben.

Unfallursache noch unklar

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann aus dem Landkreis Nabburg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte direkt in die kleine Kirche, so die Polizei. Helfer vor Ort konnten trotz Reanimation nichts mehr für den 22-Jährigen tun, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache soll ein Gutachter klären. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Kapelle stark zerstört

Die Kapelle wurde durch den Aufprall sehr stark beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Ursensollen und Hohenkemnath mussten die Kapelle stützen um einen kompletten Einsturz zu verhindern. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro.