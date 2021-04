02.04.2021, 10:53 Uhr

Motorradfahrer kommt von Straße ab und stirbt

Bei Roßbach im Landkreis Rottal-Inn ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 58-Jährige hatte laut Polizei die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in den Straßengraben gestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle.