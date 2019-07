Junger Motorradfahrer kommt in der Fränkischen Schweiz ums Leben

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend auf der Strecke zwischen der Burg Feuerstein und Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) tödlich verunglückt. Der junge Fahrer aus dem Landkreis Höchstadt an der Aisch war Richtung Ebermannstadt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf der kurvigen Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Außenschutzplanke kollidierte, so die Mitteilung der Polizei.

Zeugen gesucht

Der alarmierte Notarzt konnte nicht mehr helfen, der 21-Jährige wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Die Ortsverbindungsstraße musste während der Unfallaufnahme und für die Bergung des Motorrades komplett gesperrt werden.

Nun sucht die Polizei Ebermannstadt Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nehmen die Beamten entgegen unter der Telefonnummer 09194/7388-0 entgegen.