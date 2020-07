Motorradfahrer in Nürnberg lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend (14.07.20). Demnach wollte ein Autofahrer im Nürnberger Stadtteil St. Jobst nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 49-Jährige prallte in die Seite des Sportwagens. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

Autofahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Der 22-jährige Autofahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Gutachter soll nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang klären. Die zweispurige Dr.-Gustav-Heinemann-Straße musste in Richtung Norden für mehrere Stunden gesperrt werden.

Mittelfranken: Dritter schwerer Motorradunfall innerhalb weniger Tagen

In den vergangenen Tagen haben sich in Mittelfranken zwei weitere schwere Motorradunfällen ereignet. Am Montag (13.07.20) starb bei Lichtenau (Lkr. Ansbach) ein 51-Jähriger, als er mit seinem zehnjährigen Sohn eine Tour machte. Am Sonntag (12.07.20) kam bei Tuchenbach (Lkr. Fürth) ein 46-jähriger Biker ums Leben. Beide waren gegen Autos geprallt.