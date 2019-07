Motorradfahrer bei Zeil am Main tödlich verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam der Motorradfahrer zwischen den Ortsteilen Krum und Weidmühle in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab. Der 43-Jährige geriet in den Straßengraben und prallte auf einen betonierten Wasserdurchlass. Ein Radfahrer, der von dem Motorrad noch kurz zuvor überholt worden war, leistete am Unfallort erste Hilfe und wählte den Notruf.

Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg

Sanitäter und ein Notarzt versuchten vergeblich, den Fahrer wiederzubeleben. Sie konnten aber nach langen Reanimationsversuchen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist laut Polizei noch immer unklar.