Motorradfahrer bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Traktorgespann auf der Bundesstraße 301 nahe Mainburg im Kreis Kelheim ist am Freitagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 44-Jährige hatte offenbar versucht, den Traktor zu überholen und war dabei in den Anhänger geprallt. Der Traktorfahrer wollte gerade in einen Feldweg abbiegen, wie die Polizei berichtet.

B301 zweitweise gesperrt

Feuerwehrleute bargen den Verletzten und sperrten den Unfallort ab. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die B301 war zwischen Mainburg und Lindkirchen wegen der Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter zur Klärung des Unfallherganges beauftragt.

Motorradfahrer verunglückt auf A92

Auch bei einem Unfall auf der Autobahn 92 ist am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Beim Wechseln auf die linke Spur übersah ein Autofahrer das von hinten kommende Motorrad, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Trotz Vollbremsung konnte der 21 Jahre alte Motorradfahrer den Zusammenstoß nahe Wörth an der Isar nicht verhindern. Der 44 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Die A92 in Richtung München wurde für zwei Stunden gesperrt.