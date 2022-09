Motorradfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 58 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 58-Jährige auf der B22 bei Stegaurach, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Straße stürzte. Dann sei er gegen einen Leitpfosten auf der gegenüberliegenden Straßenseite gerutscht. Dabei verletzte er sich schwer.

Auto überfährt Motorrad

Bei dem Unfall brachen an dem Motorrad mehrere Teile und das Vorderrad ab. Eine vorbeifahrende 59 Jahre alte Autofahrerin überfuhr laut Polizeibericht das am Boden liegende Fahrzeug. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.