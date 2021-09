Motorradfahrer bei Unfall in Bad Staffelstein schwer verletzt

Ein schwer verletzter Motorradfahrer, ein leicht verletzter Autofahrer, ein verletzter Lastwagenfahrer und Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro an mehreren Autos: Das ist die Bilanz von zwei Unfällen am Samstag in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels und in Schönbrunn im Landkreis Bamberg.

Motorradfahrer schwer, Autofahrer leicht verletzt

In Bad Staffelstein ist ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Vermutlich war es zum Verstoß gegen die Vorfahrtsregelung gekommen.

Kleinlaster macht sich selbständig und durchbricht Gartenmauer

Auch in Schönbrunn im Steigerwald hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. Ein geparkter Kleinlastwagen rollte eine Straße 50 Meter bergab, beschädigte dabei drei Autos, durchbrach eine Gartenmauer und prallte gegen ein abgestelltes Auto. Erst dann kam der Kleinlaster, der Gerüstteile geladen hatte, zum Stehen, teilte die Polizei in Bamberg mit.

Fahrer wollte bergab rollenden Kleinlaster stoppen

Der 60 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht. Er war dem Lastwagen hinterhergelaufen und versuchte ihn zu stoppen. Dabei sei er gestützt, heißt es im Polizeibericht. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.