Motorradfahrer bei Hohenthann tödlich verunglückt

Ein schwerer Unfall mit dem Motorrad hat am Montagmittag bei Hohenthann im Landkreis Landshut einem 47 jährigen Mann aus Rottenburg das Leben gekostet.

Unfallursache ist noch unklar - Biker alleinbeteiligt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 47-Jährige offenbar die Kontrolle über seine Maschine verloren, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei prallte er noch gegen ein Verkehrsschild. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt.