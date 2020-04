Motorradfahrer bei Buttenheim lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 36-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Buttenheim (Lkr. Bamberg) erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte ein 19 Jahre alter Traktorfahrer am Samstagabend (11.04.20) von der Knorrstraße kommend nach links in die Hauptstraße einbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer.

Motorradfahrer notoperiert

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen den Traktor und stürzte. Der 36-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte zur Klärung des genauen Unfallhergangs noch am Abend einen Gutachter hinzubestellt.