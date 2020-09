Motorradausflug endet für Vater und zehnjährigen Sohn tödlich

Ein Vater und sein zehnjähriger Sohn sind bei einem gemeinsamen Motorradausflug im Landkreis Passau mit einem Auto zusammengeprallt und tödlich verunglückt. Der 19-jährige Autofahrer wollte am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben im Ort Thyrnau auf die Staatsstraße auffahren und übersah dabei das herannahende Motorrad.

Autofahrer übersieht beim Einbiegen Motorradfahrer

Der 49-jährige Motorradfahrer und sein Sohn, der hinter ihm saß, wurden bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie beide noch an der Unglücksstelle starben. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach der Kollision gingen beide Fahrzeuge in Flammen auf und brannten komplett aus.

Vater und Sohn waren nach Angaben der Polizei mit anderen Motorradfahrern unterwegs gewesen.