Motorrad-Raser im Visier: Actionkameras für bayerische Polizei

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat das neue Kamerasystem gegen Motorrad-Raser am Mittwoch in Nürnberg vorgestellt. Künftig sollen in allen Regierungsbezirken zivile Polizeistreifen mit sogenannten Actionkameras ausgestattet werden.

Dabei zeichnet eine kleine Kamera auf Knopfdruck die Fahrt des Vorausfahrenden auf. Das hochmoderne Kamerasystem sei ein wichtiger Bestandteil bei der Beweissicherung, sagte Herrmann. So könne das Fehlverhalten von Verkehrssündern lückenlos dokumentiert werden.

Viele Verkehrssünder sehen Verstoß ein

Rund 7.000 Euro kostet das Kamerasystem pro Maschine. Die Polizisten können den aufgezeichneten Verstoß dem Verkehrssünder sofort am Tablet präsentieren. Zuerst lief in Niederbayern ein Pilotversuch.

Polizeioberkommissar Florian Dennl hat das System getestet und sagt: "Die meisten Motorradfahrer, die den Verstoß dann vor Ort sehen, sind erstens überrascht, dass sie kontrolliert werden, und zweitens akzeptieren sie es dann auch. Wir haben ganz wenig Einsprüche, weil das ganze aufgezeichnet worden ist. Wir haben es auf Video, sie sehen es schwarz auf weiß, dass sie den Verstoß begangen haben und zahlen auch meistens sofort die Strafe."

Die Rücksichtslosen aus dem Verkehr ziehen

Auch vor Gericht können die Videobeweise verwendet werden. Wenn die Polizisten die Verkehrssünder anhalten, kontrollieren sie dann auch gleich andere Verstöße – wie Manipulationen an den Maschinen und überschrittene Lärmwerte. "Insofern dient das nicht nur der Sicherheit des Motorradfahrers selbst, sondern auch dem Schutz der Umwelt und dem Schutz der Anwohner", so Innenminister Herrmann.

Er betont: Es sei nur eine kleine Gruppe von Motorradfahrern wirklich rücksichtslos unterwegs – aber die könnten die Polizisten dank des Kamerasystems nun noch besser erkennen und aus dem Verkehr ziehen.

Fast 8.000 Motorradunfälle im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr ereigneten sich fast 8.000 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorrädern, so das bayerische Innenministerium. 7.030 Motorradfahrer wurden dabei verletzt, 122 getötet. Laut Polizei haben Dreiviertel der tödlichen Unfälle die Motorradfahrer selbst verursacht. Gründe seien oft Fehler beim Überholen oder überhöhte Geschwindigkeit.