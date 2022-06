Motorrad prallt auf Traktor: Vater stirbt, Sohn schwer verletzt

Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag nahe Waischenfeld im Landkreis Bayreuth bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war beim Überholen mit einem Traktor zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Sein 16-jähriger Sozius hat bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten.

Motorradfahrer bei Unfall ums Leben gekommen

Der 49-Jährige wollte am Donnerstabend auf der Kreisstraße zwischen Waischenfeld und Volsbach einen Traktor überholen. Dabei habe er übersehen, dass der 22 Jahre alte Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns in diesem Moment nach links auf ein Feld abbiegen wollte. Es kam zur Kollision.

Sohn mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Der Biker und sein Sohn seien vom Fahrzeug geschleudert worden. Der 49-Jährige starb noch an der Unfallstelle, sein Sohn wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein Sachverständiger unterstützte die Polizisten bei der Unfallaufnahme. Die Kreisstraße war für die Bergung und Reinigung bis zum frühen Freitagmorgen gesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro.