Motorrad-Kontrollen bei Leipheim: 13 Biker illegal unterwegs

Die European Bike Week ist ein internationales Motorradtreffen, das diesen Herbst nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr erstmals wieder stattfindet. Eine Anreiseroute dorthin führt über die A8 im Landkreis Günzburg.

Internationales Harley-Treffen in Österreich

Die Szene trifft sich am Faaker See in Österreich zur European Bike Week. Zehntausende Harley- Davidson Fahrer kommen jährlich zum Fachsimpeln, um Neuheiten zu bestaunen, aber natürlich auch um die eigene Maschine zu präsentieren. So mancher hilft bei der Schönheit seines Zweirads ein wenig nach oder schraubt an der Leistung, sagt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. Aber leider nicht immer im erlaubten Rahmen.

Umbauten machen die Betriebserlaubnis ungültig

"Da gibt es Leute, die haben ihren Lenker erhöht, zu kleine Rückspiegel oder einfach abgefahrene Reifen", berichtet Michael Laugwitz, Leiter der Kontrollgruppe Motorrad. So mancher Biker schraube zum Beispiel auch am db-Killer herum, einem Schalldämpfer im Auspuff, um seine Maschine lauter zu machen. Wenn die Umbauten nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind, erlischt die Betriebserlaubnis - und das Fahrzeug darf nicht mehr auf die Straße.

Kontrolle dient auch der Sicherheit

Nicht immer sind die Biker an den Mängeln selbst schuld. "Ich habe das Motorrad so beim Händler gekauft", sagt eine Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Das Problem: der Keilriemen (der das Hinterrad antreibt) liegt bei ihrem Motorrad frei. "Wenn da jemand mit der Kleidung hängenbleibt, kann es die Hand oder den Fuß abtrennen", sagt Laugwitz. Doch mit welchen Strafen müssen die Fahrer rechnen? Es reicht von fünf Euro bis zur Stilllegung der Maschine und Punkten in Flensburg, sagt Pressesprecher Stabik.

Speziell geschulte Kontrollgruppe

Die Kontrollgruppe hat Werkzeuge für alle Marken und kann damit jede Maschine komplett auseinander und wieder zusammenbauen. "Ein bisschen nervig ist die Überprüfung schon, aber für die Sicherheit ist das schon sinnvoll", sagt Boban Andrejic. Er kann mit seiner Harley weiterfahren, bei gleich 13 seiner Bikerkollegen sind die Mängel allerdings so schwer, dass ihnen die Betriebserlaubnis entzogen wird. Mancher mag das für Schikane halten. Doch die Maßnahme kann im Ernstfall Leben retten.