07.08.2020, 16:43 Uhr

Motorrad-Demo in Mellrichstadt: Rund 1.000 Teilnehmer erwartet

In Mellrichstadt demonstrieren am Samstag Motorradfahrer gegen die von der Politik angestrebten Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen. Rund 1.000 Teilnehmer werden erwartet. Die Gruppe Biker for Freedom ruft zu der Demo auf.