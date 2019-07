13.07.2019, 19:16 Uhr

Motorflugzeug im Landkreis Altötting abgestürzt

In Tüssling im Landkreis Altötting ist am Samstagnachmittag ein Motorflugzeug abgestürzt. Laut Polizei wurde der Pilot verletzt und befindet sich jetzt in einem Krankenhaus.