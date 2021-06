Motocross auf Wald und Wiese: Förster schlagen Alarm

Sie kommen werktags wie wochentags, rund um die Uhr: Um zwei Uhr nachts hat Förster Klaus Wannenwetsch schon Motocrossfahrer durch sein Revier bei Wolferstadt preschen sehen, genauso wie tagsüber. Das hügelige Gelände sei beliebt bei den Motorsportlern.

Er steht an einem steilen Hang, wegen des Regens der vergangenen Tage ist es sehr rutschig. Die Felsen sind bemoost, der Boden mit Wurzeln durchzogen. An einer Stelle aber, knapp einen halben Meter breit, ist kein Moos, der Boden abgefahren, die Wurzeln sind beschädigt: "Man kann es kaum glauben, dass man da überhaupt fahren kann, aber das gibt wohl den Kick! Möglichst steil soll es sein, das ist hier schon für Geübtere", sagt der Förster. Nur wenige Meter weiter ist der Hang etwas weniger steil – "da üben sie dann vorher", vermutet Wannenwetsch.

Junge Bäume abgeknickt

Vom Waldweg aus ist die Fahrrinne kaum zu sehen. Zu dicht ist der Bewuchs. Nur wer genau hinschaut, sieht: Die jungen Ahornbäumchen, die wegen des Regens heuer auch von selber gut sprießen, sind teilweise abgeknickt. "Wir wollen den Wald umbauen, in einen klimaverträglichen Mischwald, und die fahren einfach durch die schönste Ahornnaturverjüngung durch – das ist für mich Vandalismus in der Natur", schimpft Förster Wannenwetsch.

Auch der Wolferstätter Bürgermeister Philipp Schlapak hat die Motocrosser schon mehrfach bei Spaziergängen im Wald gesehen, ihn erreichen außerdem viele Beschwerden der Anwohner, etwa aus Rothenberg, wegen des Lärms. Man habe ja nichts gegen sanften Tourismus, sagt der Bürgermeister, Spaziergänger und Radler, die auf den Wegen bleiben, seien im Wald willkommen. Aber Motocrossfahrer, noch dazu abseits der Wege, das "ist da natürlich eine Sache, die da überhaupt nicht hingehört".

Rehwild wird aufgeschreckt

Durch den Lärm wird auch das Rehwild aufgeschreckt. Im Winter ist das problematisch, weil die Tiere so wertvolle Kalorien verbrauchen – die Folge: Der Verbiss steigt, sie fressen mehr – am liebsten junge Bäume. Und außerdem wird die Jagd erschwert, sagt Förster Wannenwetsch: Das Wild könne sich gut auf Waldbesucher einstellen, die auf den Waldwegen unterwegs seien zu gewohnten Zeiten. "Aber wenn die Beunruhigung querfeldein geht, ist das für die Tiere unheimlicher Stress." Das bedeutet auch, dass die Tiere "heimlicher" werden, wie die Jäger sagen, sprich: Sie sind schwerer zu jagen, weil sie sich seltener aus ihren Verstecken wagen.

"Man sitzt dann draußen, nachts, hofft, dass man noch was erwischt. Stattdessen hört man Motorengeräusche! Das ist total kontraproduktiv. Da kann man wieder heimgehen." Damit junge Bäume eine Chance haben, müsse gejagt werden, um den Wildbestand anzupassen, so Wannenwetsch weiter.

Bach wird als Fahrbahn missbraucht

Auch Werner Diemer hat in seinem Forstrevier bei Wemding schon mehrfach Motocrossfahrer beobachtet. Er deutet auf eine Stelle am Rand eines kleinen Bachs: Reifenspuren führen ins Bachbett. Da verlange man von allen Unternehmen, die im Wald arbeiteten, dass sie umweltverträgliche Öle für ihre Maschinen verwenden. Dabei führten die Arbeiten aus, die nötig seien, um den Wald zu bewirtschaften. "Und da wird spaßhalber im Wasser rumgefahren, und an den Maschinen ist halt doch Öl dran: Das ist das, was ich am wenigsten tolerieren kann, dass man ganz bewusst Gewässer verschmutzt".

Spaziergänger wird fast angefahren

Auch Klaus Karsten hat schon seine Erfahrungen mit Motorrad- oder auch Quadfahrern im Wald gemacht. Er geht gern mit seinem Hund im Wald spazieren. Kürzlich habe er dann ein Motorengeräusch gehört und sei schon mal vorsichtshalber zur Seite gegangen. Da schoss schon der erste Motorradfahrer um die Ecke, berichtet der Wemdinger, der sei ausgewichen. "Der Kumpel dahinter hat mich aber nicht gesehen, es hatte geregnet, da hat der gebremst, das Motorrad fing an zu schwänzeln, und dann ist der gerade so mit gestrecktem Bein an mir vorbei. Ich war total perplex, das ist so ein Gefühl von Ohnmacht", sagt der 70-Jährige. Passiert ist ihm bis auf den Schreck zum Glück nichts.

Bis zu 1.000 Euro Strafe

Meist seien die Fahrer ohne Kennzeichen unterwegs, dann tragen sie noch den Helm: "Die geben Gas, und weg sind sie", sagt Förster Werner Diemer. Klaus Wannenwetsch ist es kürzlich gelungen, zwei Fahrer zu filmen und mit ihnen zu sprechen. Er hat sie angezeigt. Wie bei vergangenen Fällen auch schon hätten sie 50 Euro zahlen müssen, sagt der Förster. "Für den Kick, den die da bekommen, ist das doch gar nichts." Prinzipiell liegt der Strafrahmen für diese Ordnungswidrigkeit laut Unterer Naturschutzbehörde bei 35 bis 1.000 Euro. Ausgeschöpft wird er offenbar nur selten.

Problem nimmt zu

Die Förster wollen jetzt die Öffentlichkeit für die Problematik sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, dass das Befahren der freien Natur verboten ist. Während vor einigen Jahren nur vereinzelt Motocrossfahrer unterwegs gewesen seien, würden es jetzt immer mehr, nicht nur aus der näheren Umgebung, auch aus Franken kämen einige in die hügelige Juralandschaft im Landkreis Donau-Ries.

Dabei gibt es mehrere Alternativen in der Region: Nur wenige Kilometer entfernt, bei Warching, gibt es eine Motocross-Strecke, und auch im angrenzenden Franken gibt es ähnliche Angebote. Der Kick aber, so die Befürchtung der Förster, sei im Wald wohl größer – zu Lasten der Natur.