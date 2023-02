Moskauer Künstlerin in Brechts Geburtshaus eingezogen

Bertolt Brecht gehört wohl zu den berühmtesten Söhnen Augsburgs, auch wenn er selbst ein schwieriges Verhältnis zu seiner Heimatstadt hatte. Jedes Jahr widmet Augsburg Brecht ein neuntägiges Festival. Anlässlich seines 125. Geburtstages steht es unter dem Motto "Brecht's People".

Gäste aus Uganda, Japan und Großbritannien

Dabei geht es nicht nur um die Zeitgenossen Brechts, sondern auch um seine Nachfahren im Geiste. Beim Festbankett und der Parade, die zum Auftakt des Brechtfestivals abgehalten werden, sind Gäste aus Uganda, Japan, der Türkei, aus Großbritannien und der Ukraine mit dabei.

Erste Künstlerin in Brechts Geburtshaus

Auch Anastasia Patlay wird unter den Gästen sein. Die Moskauer Theaterregisseurin und Autorin wurde 1975 in der usbekischen Hauptstadt Taschkent geboren. Heute lebt die 47-Jährige aber im Exil in Spanien. Als erste Künstlerin wird sie die neu eingerichtete Künstlerwohnung in Bertolt Brechts Geburtshaus beziehen.

Patlay lebt zehn Monate in Augsburg

Die Stadt hat das Protest "Artist-At-Risk-Residency" genannt – frei übersetzt: Wohnsitz für gefährdete Künstler. "Überall dort, wo sie in der Ausübung ihrer Praxis bedroht sind, haben sie unsere Solidarität verdient", erklärt Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger zu dem Projekt. Anastasia Patlay wird nun zehn Monate in Brechts Heimatstadt zuhause sein und während des Brechtfestivals mit anderen Künstlerinnen und Künstlern der Arbeitsweise des Theaterregisseurs nachspüren.

Brechts künstlerische Praxis neu entdecken

Denn diese Frage ist Teil des diesjährigen Festivals: Was bedeutet es, heute Brechts Erbe anzutreten? Laut Julian Warner, dem künstlerischen Leiter des Festivals, lassen sich in Brechts Verfahrensweisen Verbindungen in die Gegenwart ziehen, zu Menschen, die heute eine Brecht'sche künstlerische Praxis pflegen. Anastasia Patlay gehört für ihn dazu.