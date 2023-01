Moshammer-Mörder bleibt in Haft

Der als Mörder des Münchner Modezaren Rudolph Moshammer verurteilte Iraker bleibt in Haft. Der Anwalt des Verurteilten habe den Antrag auf Haftentlassung zurückgenommen, sagte ein Sprecher des Landgerichts Regensburg am Freitagabend, berichtete die Nachrichtenagentur dpa.

Spekulationen über vorzeitige Haftentlassung

Juristisch gesehen wäre eine vorzeitige Haftentlassung des Irakers ab dem 15. Januar 2023 möglich gewesen. Denn ab diesem Datum läuft die Mindestverbüßungsdauer der Haftstrafe von Herish A. ab. Sie beträgt 18 Jahre. Der Rücknahme des Antrags sei ein schriftlicher Hinweis der Strafvollstreckungskammer vorausgegangen, dass eine Entlassung nach vorläufiger Würdigung derzeit nicht in Betracht komme, erläuterte der Sprecher.

In den vergangenen Wochen war in der Presse heftig über die Freilassung von Herish A. spekuliert worden, insbesondere über eine Abschiebung des Täters in den Irak. Doch dabei hatte es bürokratische Probleme gegeben.

Identität des Mörders war offiziell nicht geklärt

Zuständig für eine Abschiebung ist das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen. Dieses hatte aber festgestellt, dass Herish A. nicht im Besitz gültiger Reisedokumente war. Voraussetzung für eine Abschiebung ist aber, dass Identität und Heimatland von Herish A. eindeutig geklärt sind. Dass er aus dem Irak stamme, hat Herish A. selbst angegeben; einen gültigen Pass oder einen Passersatz hat er bei seinem im Jahr 2001 durchgeführten Asylverfahren aber nie vorgelegt.

Sein Rechtsanwalt Adam Ahmed hatte daraufhin den beteiligten Behörden Versäumnisse vorgeworfen: Als "Farce" und einen "absoluten Irrsinn" bezeichnete Ahmed den Umstand, dass nach 18 Jahren Gefängnisstrafe plötzlich die Identität von Herish A. infrage gestellt werde.

Moshammer: Ermordet wegen Streit ums Geld

Der gewaltsame Tod des Münchner Modemachers Rudolph Moshammers, einer Galionsfigur der Münchner Schickeria, hatte deutschlandweit ein großes Medienecho ausgelöst. In der Nacht zum 14. Januar 2005 wird Moshammer in seiner Grünwalder Villa tot aufgefunden, erdrosselt mit einem Kabel. Zwei Tage später ist der Mord geklärt: Auf Grund einer DNA-Analyse hat eine Sonderkommission den 25-jährigen Hilfskoch Herish A. als Täter ermittelt. Moshammer hatte ihn im Strichermilieu am Münchner Hauptbahnhof aufgelesen und mit zu sich nach Hause in seine Grünwalder Villa genommen.

Im Verhör gesteht Herish A., Moshammer erdrosselt zu haben; dieser hätte ihm nach dem Sex weniger Geld als vereinbart zahlen wollen. Wegen Mordes wird Herish A. am 21. November 2005 von einem Münchner Schwurgericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem stellt das Gericht eine "besondere Schwere der Schuld" fest. Das beinhaltet, dass der Verurteilte nach 15 Jahren Haft nicht auf Bewährung freikommen kann wie sonst bei lebenslänglich üblich. Harish A. muss mindestens 18 Jahre im Gefängnis bleiben - bis zum 15. Januar diesen Jahres also.

Mörder wollte abgeschoben werden

Im Irak, wo seine Familie lebt, wäre der nun 43-jährige Herish A. nach einer Abschiebung ein freier Mann gewesen, unbeleckt von der deutschen Justiz. Deswegen hatte er schon vor eineinhalb Jahren einen Antrag auf Abschiebung gestellt, die Staatsanwaltschaft München I befürwortete diesen.

Mit dem schriftlichen Hinweis der Strafvollstreckungskammer Regensburg, die für die Justizvollzugsanstalt Straubing zuständig ist, sind sowohl die Spekulationen auf eine baldige Abschiebung Herish A.‘s als auch auf einen Freigang auf Bewährung in Deutschland vom Tisch.

Mit Informationen von dpa