Moschee in Vöhringen kann gebaut werden - mit Abstrichen

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: einstimmig hat der Bauausschuss der Stadt Vöhringen den Neubau einer Moschee bewilligt. Noch im Juli war der erste Antrag abgelehnt worden. Damals hatte der Bauausschuss vor allem ein dreigeschossiges Nebengebäude kritisiert, das er für überdimensioniert hielt. Die Kommunalpolitiker hatten befürchtet, dass es regelmäßig für überregionale Feiern genutzt werden könnte. Jetzt wird das Nebengebäude nur zwei Stockwerke bekommen, außerdem wurde ein ursprünglich geplanter Konferenzraum mit 300 Quadratmetern Fläche gestrichen. Bisher trafen sich die Vöhringer Muslime in einem Wohnhaus in der Innenstadt zum Gebet, das war aber zu klein geworden. Die neue Moschee soll nun über 400 Gebetsplätze bieten, auch ein 16 Meter hohes Minarett ist geplant. Dafür hat der Bauausschuss eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Moschee-Neubau war in Vöhringen lange umstritten

Die Planungen für eine neue Moschee sorgte lange für Kontroversen in der schwäbischen Stadt. 2015 hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die die neue Moschee stoppen wollte und 1.800 Unterschriften sammelte. Auch zwei Bürgerbegehren gab es, der Stadtrat hatte allerdings beide als nicht zulässig eingestuft, weil es damals schon eine positive Bauvoranfrage gab. In Vöhringen kehrte allerdings keine Ruhe ein. Stadträte erhielten mit Kot beschmierte Weihnachtspostkarten, auf denen stand: „Hallo Mitglied der IS-Gotteskrieger, danke für die Unterstützung.“ Die Polizei ermittelte, konnte aber bis heute keinen Absender ausfindig machen.

Bauarbeiten sollen im April 2021 beginnen

Baubeginn für die neue Moschee soll nun im April sein, das Gotteshaus wird etwa 1,8 Millionen Euro kosten. Die Ditib-Gemeinde in Vöhringen sammelt schon seit Jahren Spenden für den Neubau, will aber auch vieles in Eigenleistung schaffen. Unter den Gläubigen, die der Gemeinde angehören, sind auch Architekten und Handwerker, die mit anpacken wollen.