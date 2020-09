Moria - Stadt Augsburg will Flüchtlinge aufnehmen

Weber bezeichnete den Großbrand in Moria als "humanitäre Katastrophe". Niemand dürfe davor die Augen verschließen, schreibt Weber in dem Facebook-Post. Weil Augsburg als Kommune nicht selbstständig tätig werden könnte, habe sich Oberbürgermeisterin Eva Weber an Ministerpräsident Markus Söder und Bundesinnenminister Horst Seehofer gewandt.

Die Friedensstadt Augsburg nimmt Schutzbedürftige auf

Sie sollten prüfen, inwieweit angesichts der Geschehnisse eine baldige Einreise von schutzbedürftigen Geflüchteten erfolgen könne. Zum anderen habe Weber nochmals hinterlegt, dass Augsburg als Friedensstadt bereit ist, Schutzbedürftige aufzunehmen. Eine Zahl, wie viele Menschen aus Moria Augsburg aufnehmen könne, nannte Weber nicht. Bereits im Mai, kurz nach Beginn der schwarz-grünen Rathaus-Koalition, verkündete die Stadt Augsburg Bereitschaft, Flüchtlingskinder aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria aufzunehmen.