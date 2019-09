Morgen Warnstreiks bei Postbank und Post

Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Postbank und auch bei der Post auf. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass vor allem Filialen in München betroffen sein werden.

26 Filialen in Bayern werden wohl bestreikt

In ganz Bayern werden laut Verdi wohl 26 Filialen geschlossen bleiben - die meisten in München, aber auch in Holzkirchen, Grafing, Garching, Prien, Dingolfing, Regensburg, Kelheim, Ingolstadt, Schwandorf und Ilmenau könnten die Kunden vor verschlossenen Türen stehen.

Auch Postkunden betroffen

Da die Postbank im Auftrag auch den Service der Post übernimmt, sind auch deren Kunden von den Aktionen betroffen. Und auch bei der Postbank Classic in München ruft Verdi ganztägig zu Aktionen auf. Dort befindet sich das sogenannte "back office" mit der Kontoverwaltung oder dem Zahlungsverkehr.

Die Auswirkung des Warnstreiks hängt laut Verdi auch von der Reaktion des Arbeitgebers ab. Bei der Postbank sind noch Beamte im Einsatz, die nicht streiken dürfen.

Kundgebung in München

Am Vormittag ziehen die Streikenden in München von der Schwanthalerstraße zu einer Kundgebung vor die Postbankfiliale am Goetheplatz. In der laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft für die bundesweit rund 18.000 Beschäftigten unter anderem sieben Prozent mehr Lohn. Und wer will, soll mehr Freizeit statt mehr Geld bekommen.

Was die Tarifrunde zusätzlich belastet, sind die Sparpläne bei der Deutschen Bank, zu der die Postbank inzwischen gehört. Die denkt angesichts ihrer Finanzprobleme über die Schließung von Filialen nach. Das könnte auch die Tochter treffen. Weiterverhandelt wird am 9. September in Königswinter.