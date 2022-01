Mordversuch und Vergewaltigung: Franke in Tschechien in U-Haft

Auf Anfrage von BR24 bestätigte das Polizeipräsidium Unterfranken, dass es sich bei dem Tatverdächtigen wohl um einen Mann aus Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart handelt. Die örtliche Polizei hatte bereits nach dem 23-Jährigen gesucht, nachdem ein Bekannter ihn als vermisst gemeldet hatte. Demnach war der Mann nach seinem Besuch über Silvester nicht aus Tschechien zurückgekehrt. Eine Anfrage bei der tschechischen Polizei habe ergeben, dass der 23-Jährige vor seiner Abreise festgenommen wurde und in der Tschechei in Untersuchungshaft sitzt.

Verdacht: Versuchter Mord an einer 37-Jährigen

Laut einer Pressemeldung der tschechischen Polizei soll der Mann in einer Karlsbader Gaststätte Silvester gefeiert haben. Gegen 3 Uhr morgens habe er in einem Waldstück in der Nähe der Gaststätte eine 37-Jährige mit einem Messer angegriffen. Nachdem er ihr schwere Stichwunden im Brustbereich zugefügt habe, sei er geflohen. Die lebensgefährlich Verletzte soll sich mit eigener Kraft in das mehrere hundert Meter entfernte Gasthaus geschleppt haben, bevor sie dann bewusstlos zusammenbrach.

Verdacht: Vergewaltigung einer 19-Jährigen

Der mutmaßliche Täter soll wenig später nur wenige hundert Meter entfernt eine 19-Jährige mit einem Messer bedroht und sie danach vergewaltigt haben. Das Opfer war nach dem Angriff ebenfalls ohnmächtig. Ein Großaufgebot der Polizei habe daraufhin in Karlsbad und den umliegenden Wäldern nach dem Tatverdächtigen gesucht. Der 23-Jährige konnte von einer Streife gestellt und festgenommen werden.

Langjährige Haftstrafe droht

Der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart sitzt seit Neujahr in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem versuchter Mord und Vergewaltigung vorgeworfen. Nach Mitteilung der tschechischen Polizei drohen ihm bis zu 18 Jahre Haft.