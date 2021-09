Mordversuch mit Marcumar: Prozessauftakt in Regensburg

Weil er versucht haben soll seine Ehefrau zu vergiften, steht ein 47-Jähriger aus Thalmassing ab heute vor Gericht. Zum Prozessauftakt am Regensburger Landgericht sollen die ersten Zeugen gehört werden.

Marcumar ins Essen gemischt

Der 47-Jährige soll seiner Ehefrau im Juli 2020 das blutgerinnungshemmende Medikament Marcumar ins Essen gemischt haben, um die Trennung der Familie zu vermeiden. Laut Anklageschrift hatte die Ehepartnerin einen Monat vor der Tat die Scheidung der Ehe gewünscht und angekündigt, mit den beiden gemeinsamen Kindern in ihre Heimat nach Nordrhein-Westfalen zu ziehen.

Ehemann wollte Trennung verhindern

Ihr Ehemann habe das verhindern wollen und deshalb eine Woche vor Antritt der Reise Marcumar in ihr Essen gemischt, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Aufgrund der medizinischen Ausbildung des Angeschuldigten wird ihm vorgeworfen, er habe gewusst, dass er seine Frau in Lebensgefahr bringe. Durch eine Überdosis Marcumar könne es zu inneren Blutungen in Form von Hirnblutungen und Blutungen im Magen-Darm-Trakt kommen, heißt es weiter.

Hämatome an Knie und mehrere Blutungen

Nachdem sie das "vergiftete" Essen verzehrt hatte, traten bei der Ehepartnerin zunächst Hämatome an Beinen und Oberarmen auf. Sie trat dennoch die Reise nach Nordrhein-Westfalen an. Aufgrund von starken Schmerzen und weil ihr Knie aufplatzte suchte sie bei ihrer Rückkehr den Hausarzt auf, der die Ursache für die Hämatome nicht klären konnte. Ihr Zustand wurde schlechter, sie blutete aus Nase und Zunge.

Frau kam in Notaufnahme

Die Frau, die Krankenschwester ist, überlebte. Kolleginnen von ihr waren auf der Station auf ihren schlechten Gesundheitszustand aufmerksam geworden und hatten sie in die Notaufnahme gebracht. Hier kam die Ursache ihrer anhaltenden Blutungen heraus: Ein viel zu niedriger Blutgerinnungswert. Durch intensivmedizinische Betreuung wurden ihre Blutgerinnungswerte wieder in den Normbereich gebracht.

Urteil im Oktober erwartet

Entsprechende Blutproben hätten eine Überdosis Marcumar festgestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Für den Prozess sind fünf Termine bis Oktober angesetzt.