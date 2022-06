Mordversuch in Reisebus auf der A9: Urteil erwartet

Im Prozess vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth um einen Mordversuch in einem Reisebus wird heute das Urteil erwartet. Wie eine Justizsprecherin dem Bayerischen Rundfunk sagte, werden am voraussichtlich letzten Verhandlungstag die Plädoyers der Verteidigung sowie der Staatsanwaltschaft gehalten, bevor dann am Nachmittag das Urteil fallen soll.

Muss Beschuldigter in die Psychiatrie?

Dabei geht es vor allem um die Frage, ob der 30 Jahre alte Beschuldigte in die Psychiatrie eingewiesen wird oder nicht, so die Sprecherin. Der Mordversuch im Reisebus hatte sich im September vergangenen Jahres auf der A9 bei Hilpoltstein ereignet. Der 30-Jährige war den Angaben nach unvermittelt auf einen schlafenden Fahrgast losgegangen und habe ihn mehrfach geschlagen und gegen den Kopf getreten. Erst als andere Passagiere und zwei Busfahrer eingriffen, konnte der 30-Jährige gestoppt werden.

Schizophrene Psychose möglicher Grund für Angriff

Er hatte gedacht, dass ihn sein Opfer töten wollte, hatte die Staatsanwaltschaft beim Prozessauftakt im April ausgeführt. Der Beschuldigte litt zum Zeitpunkt der Tat wohl unter einer schizophrenen Psychose.

Der Vorfall hatte Ende September auf der A9 bei Hilpoltstein für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gesorgt. Relativ lange war unklar, was sich ereignet hatte und ob der Täter vielleicht Geiseln genommen hatte. Das lag unter anderem daran, dass die Polizei sich zunächst nicht mit den Serbisch sprechenden Busfahrern und Fahrgästen verständigen konnte.