Mordversuch auf den Philippinen: Niederbayer muss ins Gefängnis

Weil er sich mit dem Fuß auf den Hals seiner Freundin gestellt hat um sie zu töten, ist ein 30 Jahre alter Mann aus Altdorf im Kreis Landshut zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Landshut legte ihm versuchten Mord zur Last. Zudem soll der Mann nach dem Willen des Gerichtes in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden und dem Opfer 7.500 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Urteil knapp unter Forderung der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Tat, die 2014 auf den Philippinen in der Wohnung der heute 55-jährigen Frau vorgefallen war, zehn Jahre Haft gefordert. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch.

Misshandlung via Skype übertragen

Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann die Frau nach einem Streit ans Bett gefesselt, geschlagen und getreten. Dann stellte er sich auf den Hals der Frau, um sie zu würgen. Sie stellte sich tot, weswegen der Mann erst von ihr abließ. Während des Angriffs telefonierte er via Skype mit einem Freund in Deutschland. Bei dieser Skype-Übertragung soll der Täter mehrfach erklärt haben, dass er seine Partnerin jetzt umbringen werde. Der Bekannte, der das Geschehen mitverfolgte, verständigte die Polizei in Deutschland.

Opfer bestätigte Vorwürfe

Der Angeschuldigte kehrte 2015 nach Deutschland zurück. Er machte keine Angaben zu dem Vorwurf. Das Opfer, die Ex-Partnerin des Mannes, konnte erst 2018 verhört werden. Sie bestätigte die Vorfälle, woraufhin der 30-Jährige in Untersuchungshaft kam.