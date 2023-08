Mordversuch an Säugling: Über zehn Jahre Haft für Vater

Einen Tag früher als eigentlich angesetzt, ist am Aschaffenburger Landgericht der Prozess um den versuchten Mord an einem Säugling zu Ende gegangen. Angeklagt war sein 34-jähriger Vater. Er wurde wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in zwei Fällen sowie wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig gesprochen. Dafür muss er zehn Jahre und vier Monate ins Gefängnis, bestätigte das Gericht auf Anfrage von BR24. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor wegen Misshandlung und versuchten Mordes eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten beantragt. Die Verteidigung hatte auf vorsätzliche Körperverletzung plädiert und eine Freiheitsstrafe von maximal sechs Jahren gefordert.

Baby auf den Boden und durchs Zimmer geschleudert

Der 34-jährige ausgebildete Krankenpfleger musste sich seit dem 10. Juli 2023 am Landgericht Aschaffenburg verantworten. Die Taten haben sich im Herbst 2022 ereignet. Der 34-Jährige habe im Beisein seiner Lebensgefährtin mehrfach gedroht, das Kind zu töten, weil es nicht aufhörte zu weinen.

Ende Oktober 2022 soll er den Säugling mehrfach zu Boden und durch das Zimmer geschleudert haben. Das damals zehn Monate alte Baby erlitt unter anderem drei Schädelbrüche und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Es wurde stationär im Krankenhaus behandelt.

Vater soll seine Kinder mehrfach misshandelt haben

Dem Angeklagten wurde weiter vorgeworfen, das Kind bereits im Juli 2022 körperlich misshandelt zu haben – sowie auch ein anderes Kind aus einer früheren Beziehung im Jahr 2017. Als Motive sah die Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte den Erziehungsstil der Mutter als zu "weich" empfand, vom Schreien des Kindes genervt und auf den Säugling eifersüchtig war. Demnach machte er das Kind für die Verschlechterung der Beziehung zu seiner Lebensgefährtin verantwortlich.