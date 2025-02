07.02.2025, 13:32 Uhr Audiobeitrag

> Mordprozess nach 47 Jahren: DNA-Spuren belasten Angeklagten

In Schweinfurt steht derzeit ein ehemaliger US-Soldat wegen Mordes vor Gericht. Er soll vor knapp 47 Jahren seine schwangere Geliebte getötet haben. Eine LKA-Gutachterin will nun seine DNA-Spuren an den Kniestrümpfen des Opfers gefunden haben.