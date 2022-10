Mordprozess Monheim: Angeklagter bestreitet illegales Autorennen

Am zweiten Tag des Mordprozesses vor dem Augsburger Landgericht hat der 28-jährige Hauptangeklagte Anschuldigungen zurückgewiesen, seine Raser-Fahrt nahe Monheim im Landkreis Donau-Ries sei ein illegales Autorennen gewesen. "Es ist richtig, dass ich mit der in der Anklage genannten Geschwindigkeit gefahren bin", ließ er über seinen Anwalt mitteilen. "Ich wollte aber kein Rennen fahren und auch nicht schanzen", hieß es weiter. Mit "Schanzen" ist das Abheben von der Straße gemeint.

Hauptangeklagter "sah keine Gefahr"

Er habe die Strecke sehr gut gekannt und die Straße sei einsehbar gewesen, so der Angeklagte weiter. Er habe den entgegenkommenden Verkehr klar und deutlich wahrgenommen, die Unfallgegnerin gesehen: "Ich sah keine Gefahr für mich oder die Unfallgegnerin, auch nicht bei dieser Geschwindigkeit", so der Angeklagte weiter.

Das auf der Dashcam des Wagens aufgenommene Gespräch mit seinem mitangeklagten Beifahrer sei "dummes Dahergerede" gewesen: "Abheben war nicht mein Ziel. Das Wort 'Schanzen' haben wir nicht gebraucht. 'Jetzt heben wir ab, Alter' habe ich nicht gesagt", erklärte der junge Mann. Der Unfall tue ihm aufrichtig leid, es sei niemals seine Absicht gewesen.

54-jährige Unfallgegnerin stirbt bei Zusammenprall

Laut der Anklage war der Mann bei Monheim mit über 200 Stundenkilometern unterwegs gewesen. An einer Kuppe habe sein 240-PS-Wagen dann abgehoben, der Angeklagte die Kontrolle verloren. Dann sei sein Auto mit noch 150 Stundenkilometern in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Dessen 54-jährige Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Staatsanwaltschaft wirft Angeklagtem Mord vor

Die Anklage spricht dagegen von einem illegalen Autorennen. Der Mann hätte mit dem Unfall rechnen müssen. Deshalb lautet der Vorwurf Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen.

Laut Strafgesetzbuch muss ein Rennen nicht zwingend zwischen zwei oder mehr Autos ausgetragen werden. Es reicht, wenn sich eine Person mit nicht angepasster Geschwindigkeit rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Kommt bei einem illegalen Autorennen ein Mensch zu Tode, drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Der 29-jährige Beifahrer steht ebenfalls vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, dass er den Fahrer angefeuert haben soll, eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Die Anklage lautet deswegen auf Beihilfe zum Mord.

Anwalt glaubt dem Hauptangeklagten nicht

Der Anwalt der Nebenklage, der die Familie der getöteten Frau vertritt, wies die Erklärung des Hauptangeklagten zurück: "Es ist nicht glaubwürdig, dass ihm der Unfall leid tut. Für eine Entschuldigung hätte er eineinhalb Jahre Zeit gehabt. Das ist aber nicht geschehen. Die Erklärung ist reine Verteidigungstaktik. Es geht dem Angeklagten nur um sich." Seine Einlassung ändere nichts an dem Tatvorwurf der Anklage, erklärte der Anwalt.