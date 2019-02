vor 32 Minuten

Mordprozess: Messerstecher muss elf Jahre in Haft

Im Prozess um einen tödlichen Messerstich während einer Party in Neustadt an der Donau (Lkr. Kelheim) ist am Mittag das Urteil gefallen. Das Landgericht Regensburg verurteilte den 49 Jahre alten Angeklagten zu elf Jahren Haft wegen Mordes.