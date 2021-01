Mordprozess Kempten: Angeklagter soll hochaggressiv gewesen sein

Getötete Frau lebte in ständiger Angst

Die Zeugin erklärte, dass die später getötete Ehefrau in ständiger Angst vor ihrem Mann gelebt habe. Die Zeugin berichtete, dass der Mann trotz Kontaktverbotes immer wieder darauf bestanden habe, die vier gemeinsamen Kinder zu sehen. Den Kindern habe er gesagt, zurückkehren zu wollen - und dann aus seiner Ehefrau "Hackfleisch" zu machen. Die verängstigten Kinder hätten dann ihre Mutter vor dieser Drohung gewarnt.

Angriff von hinten

Am Tag der tödlichen Attacke sei sie mit im Bus gewesen, berichtete die Zeugin. Sie erzählte, dass der Mann zugestiegen war und sich leicht schräg hinter sie gesetzt habe. Er habe auf sie einen sehr nervösen und unruhigen Eindruck gemacht und habe ständig zu seiner Ehefrau geschaut. Kurz vor Obergünzburg sei der Mann dann aufgestanden, er habe ein Messer in der Hand gehabt. Sie sei in dem Moment sehr überrascht gewesen. "Ich habe ihren Namen gerufen, in der Hoffnung, dass sie sich wehrt", berichtet die Zeugin, doch der Mann habe bereits mit dem Messer von hinten in den Oberkörper der Ehefrau gestochen. Der Angriff sei von hinten gekommen, die Ehefrau habe diese Attacke erst gar nicht mitbekommen.

Busfahrer griff ein und stoppte Angreifer

Die Zeugin sagte, dass alle Fahrgäste total verängstigt gewesen seien und sich im hinteren Teil des Busses gedrängt hätten. Die Zeugin erklärte, dass sie immer wieder den Namen ihrer Freundin geschrien habe, der Angeklagte habe daraufhin zu ihr geschaut, sodass sie Angst bekam, auch von ihm angegriffen zu werden. Doch in diesem Moment habe der Busfahrer den Angeklagten von hinten gepackt.

Zeugen: Mann stach ohne Vorwarnung zu

Nach einer kurzen Pause wurden weitere Zeugen gehört, darunter der Busfahrer und zwei Schüler, die die Tat mit ansehen mussten. Sie schildern, dass der 38-jährige Angeklagte ohne Vorwarnung auf seine Frau in dem Bus eingestochen hat. Alles ging nach ihren Aussagen sehr schnell. „Eigentlich dachte ich, dass zwei Kinder prügeln und habe einen Schrei losgelassen“, sagte der Busfahrer. Als er anhielt habe der Mann im Gang gestanden, und erst dann habe der Busfahrer die Hand mit dem Messer gesehen. „Ich habe ihn gepackt, ihm ist das Messer aus der Hand geflogen, und ich habe ihn auf Englisch angebrüllt, was das soll. Dann habe ich auf den Türknopf gedrückt und wir sind beide aus dem Bus rausgeflogen.“

Frau atmete noch

Während der Busfahrer wieder zurück in den Bus stieg, flüchtete der Angeklagte laut den Zeugen. „Ich bin wieder rein, habe den großen Kindern gesagt, sie sollen die Polizei rufen und habe mich um die Frau gekümmert. Sie war nicht ansprechbar, aber sie hat geatmet. Ich habe sie stabilisiert mit einer Handtasche unterm Kopf und ihr gut zugeredet – und dann hat es gedauert, bis der Krankenwagen kam“, erzählte der Busfahrer vor Gericht.

"Da war überall Blut"

Auch zwei Schüler, die während der Tat im Bus saßen, sagten vor Gericht aus. Der Angeklagte habe völlig überraschend mehrmals auf die Frau eingestochen, erzählte ein 17-jähriger Gymnasiast. Die Frau habe keine Chance gehabt. „Sie war auf dem Boden gelegen und da war überall Blut“, erinnerte sich eine 18-jährige Zeugin. Auf die Frage der Richterin, ob der Mann während der Tat irgendetwas gesagt habe, antwortet die Schülerin: „Nein, gar nichts.“