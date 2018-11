Mordprozess in Nürnberg: Mann soll Freund erstochen haben

Den Ermittlungen zufolge hatte sich der Angeklagte über mehrere Wochen in der gemeinsamen Wohnung des 28 Jahre alten späteren Opfers und seiner Lebensgefährtin aufgehalten. Dort passte er auch auf den gemeinsamen Sohn des Paares auf, was dessen Vater nicht gefiel. Die Frau warnte demnach den Angeklagten, dass der 28-Jährige wütend sei und ihn aus der Wohnung treiben wollte. Sie habe ihn aber aufgefordert, die Wohnung nicht zu verlassen.

Stich ins Herz

Als das spätere Opfer an der Wohnungstür klingelte, sei der Angeklagte mit einem Küchenmesser bewaffnet vor die Haustür getreten – er habe mit einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem Kontrahenten gerechnet. Vor der Haustür soll er dann unvermittelt mit dem Messer zugestochen haben – das Opfer starb noch an der Stelle an dem Stich, der ins Herz getroffen hatte.

Staatsanwaltschaft: Arglosigkeit ausgenutzt

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Mordanklage davon aus, dass er in Tötungsabsicht gehandelt hat und dabei bewusst ausgenutzt hat, dass das Opfer wegen der langjährigen Freundschaft der beiden Männer nicht damit gerechnet hatte, dass sein Gegenüber bewaffnet sein könnte. Diese Arglosigkeit habe der Angeklagte bewusst für die Tat ausgenutzt, lautet die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil soll am 7. Januar verkündet werden.