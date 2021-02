Mordprozess in Deggendorf: Angeklagter bereut seine Tat

Ein 28 Jahre alter Mann steht seit heute wegen der Tötung seiner Lebensgefährtin in Deggendorf vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Er soll in Plattling im Kreis Deggendorf im vergangenen Sommer seine Lebensgefährtin erstochen haben. Zum heutigen Prozessbeginn ließ der Angeklagte durch seinen Anwalt verkünden, dass er sich auf den Tatvorwurf einlasse.

Angeklagter gesteht und bereut

Der Angeklagte zeigte sich im Gerichtssaal reuig. Er erklärte in der mehrstündigen Verhandlung unter Tränen, er schäme sich "unendlich". Außerdem versuchte er, die Hintergründe der Tat zu erklären - dabei ging er auch auf seine persönliche Lebensgeschichte ein. Er sei 2013 von Afghanistan nach Deutschland gekommen, fühle sich seitdem alleine und leide unter Depressionen. "Vielleicht bin ich krank", sagte er, als er auch seine alkoholischen Probleme ansprach - zudem höre er Stimmen.

Zur Tatzeit im August 2020 war er alkoholisiert, was auch eine damalige Blutentanhme im Krankenhaus bestätigt hatte. "Ich habe Scheiße gebaut. Kein normaler Mensch macht sowas - wenn ich Alkohol trinke, kenne ich mich nicht", so der Angeklagte. Immer wieder betonte der 28-Jährige, dass er seine Lebensgefährtin geliebt habe. "Ich bin Schuld, dass sie gestorben ist. Ich werde das mein ganzes Leben bereuen und sie vermissen. Das Gericht soll mir eine Strafe geben, die ich verdient habe. Ich habe aber einen Wunsch: Dass Sie mir eine Chance geben", so der Angeklagte.

Angeklagter verfolgte die Verletzte ins Auto

Hintergrund: Wie es heißt, wollte sich die Frau von dem Angeklagten trennen. Aus Verärgerung darüber habe er beschlossen, sie zu töten. Der 28-Jährige arbeitete in einer Imbissbude in Plattling, seine 20-jährige Lebensgefährtin suchte ihn dort im August 2020 auf und es kam zum Streit. Der Mann attackierte die Frau mit einem Messer. Sie konnte sich noch verletzt in ihr Auto schleppen, wo der Mann laut Anklage weiter auf sie einstach. Die 20-Jährige starb noch am Tatort. Die gemeinsame acht Monate alte Tochter befand sich im Wagen und musste die Tat mit ansehen.

Gericht prüft besondere Schwere der Schuld

Nach Angaben eines Gerichtssprechers soll in dem Prozess auch geprüft werden, ob eine besondere Schwere der Schuld vorliegt. Das könnte - sollte der Mann wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden - eine Strafaussetzung zur Bewährung nach 15 Jahren verhindern. Zur Beweisaufnahme werden insgesamt 25 Zeugen und drei Sachverständige geladen. Die Mutter des Opfers hat sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen. Insgesamt sind sechs Fortsetzungstermine angesetzt - am 22. Februar werden die ersten Zeugen gehört.