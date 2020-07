Mordprozess in Bayreuth: Angeklagter belastet Komplizen

Am Landgericht Bayreuth hat der Berufungsprozess im Mordfall "Innstraße" begonnen. Auf der Anklagebank sitzt erneut der 38-jährige Firat T. Er soll im April 2017 bei einem Raubüberfall einen damals 88-jährigen Rentner mithilfe eines Komplizen ausgeraubt und ihm tödliche Verletzungen zugeführt haben.

Angeklagter sei beim Sturz des Rentners nicht im Haus gewesen

Über seine Anwälte teilte er heute mit, dass sein Komplize Anton S. damals alleine mit dem Rentner im Haus war, als dieser eine Treppe hinunterstürzte. Er habe den schwer verletzten Rentner später lediglich am Ende der Treppe liegen sehen. "Ich dachte nicht, dass er sterben könnte, Blut habe ich nicht gesehen. Ich bereue es, ihn so zurückgelassen zu haben", so der Angeklagte in seiner Einlassung, die er von seiner Anwältin verlesen ließ.

Trickbetrüger überfallen 2017 Rentner in Bayreuther Innstraße

Gemeinsam wollten die beiden Männer am 12. April 2017 den Rentner zunächst mit einem Trick ablenken und anschließend ausrauben. Wer dabei allerdings der "Ablenker" und wer der "Sucher" war, darüber herrschte heute Uneinigkeit in den Aussagen vor Gericht. Dem Rentner wurde bei der Tat massiv gegen den Kopf und das Jochbein geschlagen. Der Senior war eine Steintreppe hinuntergestürzt. Beide Männer flüchteten nach der Tat mit Schmuck und Bargeld. Erst im etwa 180 Kilometer entfernten Crailsheim setzten sie einen anonymen Notruf ab. Daraufhin wurde der Rentner mit schwersten Verletzungen in seinem Haus gefunden, er starb zwei Tage später an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas im Krankenhaus.

Mutmaßliche Täter widersprechen sich

Der zu fünf Jahren und zwei Monaten verurteilte Komplize war heute als Zeuge geladen. In seiner Version heißt es, dass er es war, der erst dazugekommen sei, als der 88-Jährige bereits schwer verletzt war. An viele Details in der Folge der Tat konnte er sich heute nicht erinnern. Die Oberstaatsanwältin warf ihm daraufhin "selektive Amnesie" vor.

Neuer Zeuge soll mehr zur Tat in der Innstraße wissen

Ebenfalls geladen war ein neuer Zeuge. Ein ehemaliger Zellengenosse von Anton S.. Ihm soll der Komplize des Angeklagten vor eineinhalb Jahren mehr zur Tat erzählt haben. Vor Gericht blieb der Zeuge aber vage und konnte sich kaum noch an etwas erinnern.

Urteil könnte noch im September fallen

Das Gericht wird nun an den kommenden zwölf Verhandlungstagen die unterschiedlichen Aussagen prüfen müssen. Ein Urteil könnte am 25. September fallen.

Verteidiger geraten aneinander

Im Vorfeld der Hauptverhandlung kam es zu einem einstündigen Schlagabtausch zwischen Pflicht- und Wahlverteidiger des Angeklagten. Das Vertrauensverhältnis zu Pflichtverteidiger Andreas Lucas sei gestört, der Angeklagte wolle eine Enthebung seines Amtes. Darüber wird das Gericht in der kommenden Woche entscheiden.