Mordprozess gegen Zahnärztin: Polizist als Zeuge

Am Landgericht Regensburg geht am Mittwoch der Prozess um den Tod eines Mannes aus Laberweinting im Landkreis Straubing-Bogen weiter. Angeklagt ist seine Ehefrau: Der 61-jährigen Zahnärztin wird vorgeworfen, ihren damals 69 Jahre alten Mann im Herbst 2018 getötet zu haben.

Polizist als Zeuge geladen

Am Verhandlungstag am Mittwoch soll nach Angaben eines Gerichtssprechers der Hauptsachbearbeiter der Polizei in dem Fall als Zeuge befragt werden, außerdem werden mehrere Gutachten verlesen. Möglicherweise gibt es auch eine Erklärung der Angeklagten über ihren Anwalt und es könnte auch eine Entscheidung fallen, wann der Prozess zu Ende geht.

In diesem Monat sind noch zwei Termine angesetzt, am 15. und 25. Mai.

Angeklagte: Es war Notwehr

Die Leiche des Mannes wurde im November 2018 in Tschechien gefunden - nackt und ohne Zähne, was die Identifizierung zunächst erschwerte. Sie gelang erst anhand der Seriennummer seines künstlichen Hüftgelenks. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mord aus Habgier aus, die Angeklagte berief sich zu Prozessbeginn über ihren Anwalt darauf, in Notwehr gehandelt zu haben. Im Prozess wurde bislang deutlich, dass das Paar Eheprobleme hatte.