Mordprozess gegen Zahnärztin: Plädoyers erwartet

Im Mordprozess gegen eine Zahnärztin aus Laberweinting (Lkr. Straubing-Bogen) sollen vor dem Landgericht Regensburg heute Mittag die Plädoyers gehalten werden. Angeklagt ist die Frau wegen Mordes an ihrem Ehemann. Ein Urteil könnte aber auch auf Totschlag hinauslaufen.

Angeklagte beruft sich auf Notwehr

Laut Staatsanwaltschaft wollte die heute 61-Jährige im Falle einer Scheidung keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber ihrem Mann haben. In einem Rechtsgespräch einigten sich die Prozessbeteiligten jüngst darauf, dass im Falle einer Verurteilung auch ein Schuldspruch wegen Totschlags in Frage kommt. Die gebürtige US-Amerikanerin beruft sich auf Notwehr.

Ehe soll problematisch gewesen sein

Nach Zeugenaussagen soll die Ehe der Zahnärztin und des 69-jährigen Geschäftsmannes zerrüttet gewesen sein. Zumindest in den Monaten vor der Tat soll es Schwierigkeiten gegeben haben, wie eine ehemalige Mitarbeiterin der Zahnärztin vor Gericht berichtete. Auch eine Psychologin gab an, die Angeklagte habe ihr von Eheproblemen erzählt.

Garotte war mutmaßliches Mordwerkzeug

Den Erkenntnissen nach erdrosselte die Frau ihren Ehemann Ende 2018 in der gemeinsamen Villa in Laberweinting. Tatwaffe soll eine sogenannte Garotte gewesen sein. Damit kann die Halsschlagader abgeschnürt werden - der Tod tritt durch Ersticken ein. Die Leiche soll sie - eventuell mit Hilfe - in einem Waldstück in Tschechien abgelegt haben.

Prozess wegen Corona mehrmals verschoben

Der Mann wurde dort nackt und ohne Zähne gefunden, was die Identifizierung zunächst erschwerte. Die Nummerierung des künstlichen Hüftgelenkes brachte die Ermittler letztlich auf die Spur.

Der Prozess musste aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden. Eigentlich hätte schon im April dieses Jahres ein Urteil fallen sollen. Die 61-Jährige sitzt seit Februar 2019 in Untersuchungshaft.