Mordprozess gegen Zahnärztin: Anklage fordert lebenslange Haft

Im Prozess gegen eine Zahnärztin aus Grafentraubach bei Laberweinting (Lkr. Straubing-Bogen) vor dem Landgericht Regensburg sind am Montag die Plädoyers gehalten worden. Der Frau wird vorgeworfen, ihren Mann erdrosselt zu haben. Die nackte Leiche des Mannes war kurz darauf in einem Waldstück an der deutsch-tschechischen Grenze gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung der heute 61-Jährigen wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

61-Jährige will aus Notwehr gehandelt haben

Die Angeklagte hatte bei der Polizei selbst eingeräumt, ihren Mann mit einer Drahtschlinge, einer sogenannten Garotte, erdrosselt zu haben. Es habe sich dabei aber um Notwehr gehandelt, gab die Frau an, da sie selbst von ihrem Mann mit der Drahtschlinge bedroht worden war. Im Kampf habe sie es aber geschafft, ihn zu überwältigen und zu töten, so ihre Aussage bei der Polizei.

Die Frau sei auch definitiv an der Tat beteiligt gewesen, sagte der Staatsanwalt in seinem Schlussvortrag. Allerdings sieht er keine Notwehr vorliegen. Der Ehemann sei zwar sicher kein angenehmer Mensch gewesen und habe auch Straftaten begangen, er sei aber nie körperlich gegen seine Frau vorgegangen. Außerdem gebe es Hinweise wie Internetsuchen vor der Tat, die auf ein geplantes Vorgehen hindeuten.

Die Frau habe auch sehr überlegt versucht, die Tat zu verschleiern. So sollten über das Mobiltelefon des Getöteten falsche Fährten gelegt werden. Auch wurde versucht, die Leiche zu entzünden. Das müsse die Frau zuvor bereits einmal durchgespielt haben, so der Staatsanwalt.

Mord aus Habgier

Da die Frau als Alleinverdienerin in der Ehe von einer Scheidung einen hohen finanziellen Schaden zu befürchten hatte, habe sie aus Habgier gehandelt. Sie sei deshalb wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen, so die Staatsanwaltschaft.

Die Angeklagte müsse aber auch Helfer gehabt haben. Sie hätte die Leiche ihres Mannes nicht alleine ins Auto und nach Tschechien bringen können, so der Staatsanwalt. Im Verdacht als mögliche Helfer steht ein Gärtner-Ehepaar, das für die Angeklagte gearbeitet hatte und nach der Tat ungewöhnlich hohe Summen von der Angeklagten bekommen hatte.

Nach der Staatsanwaltschaft ist am Montagnachmittag noch die Verteidigung mit ihrem Plädoyer an der Reihe.