Mordprozess gegen Brüderpaar – Anklage fordert Höchststrafe

Im Prozess um den Mord an einer Syrerin sind am Landgericht Memmingen am Montagabend die Plädoyers von Anklage und Verteidigung zu Ende gegangen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für die beiden angeklagten Brüder. Sie sollen die damals 35-jährige Ehefrau des jüngeren der beiden Brüder im August 2017 getötet haben. Die Staatsanwaltschaft forderte, die besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Ehemann der Getöteten versucht Bruder im Mordprozess zu entlasten

Der Verteidiger des Ehemannes forderte dagegen eine Haftstrafe von sieben Jahren und drei Monaten für seinen Mandanten. Der Anwalt des älteren Bruders will einen Freispruch erreichen. Bereits am ersten Prozesstag im September hatte der Ehemann überraschend ein Geständnis abgelegt und seinen Bruder entlastet. Dieser sei an der Tötung nicht unmittelbar beteiligt gewesen.

Rechnung für Sand belastet Schwager des Opfers

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft dagegen haben der damals 50-Jährige Ehemann und sein 59-jähriger Bruder die Frau gemeinsam in Memmingerberg in eine Falle gelockt und mit einem Kabelbinder erdrosselt. Anschließend soll die Syrerin in Folie gepackt, in einen Sickerschacht gelegt und mit Sand verscharrt worden sein. Im Auto des Bruders war die Rechnung für den Sand gefunden worden. Nach mehr als 20 Verhandlungstagen wird das Urteil für den Donnerstag kommender Woche erwartet. Motiv für die Tat sollen ein Verhältnis der Frau zu einem anderen Mann und die bevorstehende Scheidung gewesen sein.